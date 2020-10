SRH vs KKR: अंपायर के लुक और अंदाज ने जीता फैन्स का दिल, सोशल मीडिया पर हुई Memes की बरसात

खास बातें केकेआर के खिलाफ हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला

अंपायर पश्चिम पाठक के लुक ने जीता फैन्स का दिल

सोशल मीडिया पर हुई मीम्स की बरसात

IPL 2020 SRH vs KKR: आईपीएल 2020 (IPL 2020) के 35वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. केकेआर (SRH Vs KKR) और हैदराबाद के लिए यह मैच जीतना काफी अहम है. बता दें कि इस मैच में एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जिसकी चर्चा खिलाड़ियों से ज्यादा हो रही है. आजके मैच में अंपायरिंग पश्चिम पाठक (Pashchim Pathak) कर रहे हैं. अंपारिंग करने कोे दौरान उनका अंदाज फैन्स को लुभा रहा है,अंपायर पश्चिम पाठक के लंबे वालों का लुक भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. पश्चिम पाठक को लेकर ट्विटर पर मीम्स भी बन रहे हैं. बता दें अंपायर पश्चिम पाठक (Umpire Pashchim Pathak) भारत के घरेलू क्रिकेट में अंपायरिंग कर चुके हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में पश्चिम पाठक हेलमेट पहनकर अंपायरिंग की थी जिसकी चर्चा खूब हुई थी.

Umpire looking like a rockstar and he is standing like old version of umpires. #IPL2020pic.twitter.com/94LRUiGfJG — Johns. (@CricCrazyJohns) October 18, 2020

Unseen picture of Umpire Pashchim Pathak pic.twitter.com/z2YC3x0tdv — Abhishek #KKR (@ImAbhishek7_) October 18, 2020