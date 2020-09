IPL 2020: AB De Villiers ने पहले ही मैच में की रनों की बरसात, IPL में बनाया नया रिकॉर्ड

डिविलियर्स ने आईपीएल में कुल 214 छक्के जड़े हैं. बता दें कि पडिक्कल और अनुभवी एबी डिविलियर्स के अर्धशतकों की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच में सोमवार को पांच विकेट पर 163 रन बनाये. आईपीएल में अपना पहला मैच खेल रहे पडिक्कल ने 42 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 56 रन बनाये जबकि डिविलियर्स ने 30 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली.

Most times run out by foreign players (batsmen) in #IPL

11 - AB de Villiers

9 - Shane Watson

8 - Faf du Plessis

8 - Mahela Jayawardene

7 - Eoin Morgan