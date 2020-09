SRH vs RCB :देवदत्त ने डेब्यू मैच जमाया अर्धशतक तो कोहली ने कुछ ऐसे दी प्रतिक्रिया, VIDEO

IPL 2020 SRH vs RCB IPL Match आरसीबी की ओर से 20 साल के देवदत्त पडीक्कल (Devdutt Padikkal) ने डेब्यू किया और अपने पहली ही मैच में अर्धशतक जमाने का कमाल कर दिखाया. आईपीएल के डेब्यू मैच में अर्धशतक जमाकर पडीक्कल ने साबित कर दिया कि आरसीबी ने उन्हें खरीदकर कोई गलती नहीं की है. कर्नाटक के इस युवा बल्लेबाज ने 42 गेंद पर 56 रनों की पारी खेली. अपनी पारी में पडीक्कल ने 8 चौके जमाए. विजय शंकर की गेंद पर बोल्ट आउट होकर पवेलियन लौटे. आउट होने से पहले पडीक्कल ने फिंच के साथ पहले विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी निभाई. बता दें कि पडीक्कल ने जब अर्धशतक जमाया तो डगआउट में बैठे कप्तान कोहली (Virat Kohli) ने खड़े होकर ताली बजाई. भले ही अपनी पारी को पडीक्कल बड़ा नहीं बना पाए लेकिन अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया. यहां लाइव ब्लॉग से जाने मैच का पूरा हाल

Outstanding debut from young Padikkal. Can see why there was so much hype about him. Wish him well, he is exciting. Loved the on-side pick-up shot and the drive over mid-off