SRH Vs RCB Eliminator: डेविड वॉर्नर की बेटियों ने क्यूट अंदाज में किया हैदराबाद की टीम को सपोर्ट..देखें Video

SRH Vs RCB Eliminator: आईपीएल 2020 के एलिमिनेटर (IPL 2020 Eliminator) में आरसीबी (RCB) का मुकाबला डेविड वॉर्नर (David Warner) की टीम सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के साथ होगा. आरसीबी को पिछले 4 मैच में हार का सामना करना पड़ा है तो वहीं हैदराबाद की टीम प्लेऑफ में लगातार 3 मैच जीतने के बाद पहुंची है. सोशल मीडिया पर एलिमिनेटर मैच को लेकर फैन्स ट्वीट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा सपोर्ट कोहली एंड कंपनी की टीम को नहीं बल्कि हैदराबाद की टीम को कर रहे हैं. क्रिकेट फैन्स सोशल मीडिया पर हैदराबाद की टीम को सपोर्ट करते हुए लगातार ट्वीट कर रहे हैं. ऐसे में आज यह देखना दिलचस्प होगा कि बैंगलोर की टीम हैदराबाद की टीम के खिलाफ मैच में कैसा परफॉर्मेंस करती है. हैदराबाद टीम के कप्तान डेविड वॉर्नर जबर्दस्त फॉर्म हैं. इस सीजन में वॉर्नर 500 से ज्यादा रन बना चुके हैं. आज का मैच जीतने वाली टीम को क्वालीफायर 2 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच खेलना होगा. इस अमह मैच से पहले वॉ़र्नर को उनकी बेटियों ने एक प्यारा मैसेज भेजा है जिसमें उनकी प्यारी बेटियों ने हैदराबाद की टीम को जीत के लिए शुभकामनाएं दी है.

डेविड वॉर्नर की वाइफ कैंडिस वॉर्नर (Candice Warner) ने यह सुपर क्यूट वीडयो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में उनकी बेटी क्यूट अंदाज में हैदराबाद की टीम को चीयर कर रही हैं.

Warner is in tremendous form! And Saha too! Pandey also contributing! Sandeep bowling really well! Nadeem & Rashid both are very good spinner! Holder too going well ! Overall more balanced team! etter chance for SRH!#RCBvSRH — VIKASH KUMAR (@vkc1000) November 6, 2020

Lovely girls are the blessings of each other and of course, we will win not only today's matches but we will also win finals !! — Diptiman Yadav (@diptiman_6450) November 6, 2020

Was never in doubt about tonight's result but having these girls cheering on should surely get the @SunRisers over the line tonight. — Akbar Manjyani (@Akbarmanjyani) November 6, 2020

आरसीबी और हैदराबाद के बीच मैच अबू धाबी में खेला जाएगा. कोहली की टीम एक बार फिर आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई है. तो वहीं सनराइजर्स 2016 में वॉर्नर की कप्तानी में आईपीएल का खिताब जीतने में सफल रही थी. साल 2016 के फाइनल में हैदराबाद ने विराट कोहली की कप्तानी वाली हैदराबाद को पटखनी दी थी.

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी. ​