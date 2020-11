SRH vs RCB, Eliminator: इस 'गहरे चक्रव्यूह' में फंसे हैं विराट कोहली, क्या आज तोड़ पाएंगे ?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPl 2020) में अब से कुछ ही घंटे बाद बाद इलीमिनटेर राउंड में न केवल बेंगलोर को हैदराबाद से रॉयल चैलेंज मिलने जा रहा है, बल्कि आज उसके कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के सिर पर भी बड़ा चैलेंज मंडरा रहा है, जो एक "गहरे चक्रव्यूह" में फंस गए हैं और यह देखने वाली बात होगी कि आज विराट कोहली (Virat Kohli) इस चक्रव्यूह को तोड़ पाते हैं या नहीं. यह सही है कि विराट कोहली ने इस सीजन में बेंगलोर के लिए 14 मैचों में 46.00 के औसत से 460 रन बनाए हैं, लेकिन यह प्रदर्शन उनके स्तर के अनुरूप नहीं रहा है. फिलहाल तो युवा देवदत्त पडिक्कल (Devduatt Padikkal) इतने ही मैचों से 472 रनों के साथ बेंगलोर के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं. और अगर विराट कोहली उम्मीद के हिसाब से प्रदर्शन करने में नाकाम रहे, तो उसके पीछे वजह रहा 'चक्रव्यूह', जिसे बार-बार मौका मिलने के बावजूद भी विराट नहीं भेद सके.

Group stage done

on the playoffs now #PlayBold@RCBTweetspic.twitter.com/eZY0f730FS