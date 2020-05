मुरली विजय के अलावा इस क्रिकेटर का दिग्गज खिलाड़ी की वाइफ से रहा अफेयर, बाद में कर ली शादी

वहीं, दूसरी ओर श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर रहे तिलकरत्ने दिलशान (Tillakaratne Dilshan) की पहली वाइफ निलंका विथानगे का अफेयर श्रीलंका क्रिकेट टीम के खिलाड़ी उपुल थरंगा (Upul Tharanga) से रहा. बता दें कि थरंगा के साथ वाइफ निलंका का अफेयर की खबर मिलने के बाद दिलशान ने 2008 में अपनी पहली वाइफ को तालाक दे दिया. जिस समय दिलशान ने निलंका को तालाक दिया उस समय दोनों को एक बेटा भी था. तालाक के बाद दिलशान ने अपने पहले बेटे को अपनाया नहीं बल्कि पहली वाइफ के साथ ही जाने दिया.

TIL that Dilshans first wife is married to Upul Tharanga