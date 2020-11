श्रीलंका के पूर्व सीमर नुवान जोएसा ने किया किसी भी तरह का गलत काम करने से इनकार

श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर नुवान जोयसा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के स्वतंत्र पंचाट द्वारा तीन आरोपों में भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने के बाद शुक्रवार को किसी भी तरह के गलत काम में संलिप्त होने से इनकार किया. मैच फिक्सिंग के आरोपों में पहले ही निलंबन का सामना कर रहे जोयसा पर नवंबर 2018 में आईसीसी की भ्रष्टाचार रोधी संहिता के तहत आरोप लगाए गए थे और वीरवार को उन्हें सभी आरोपों में दोषी करार दिया गया. श्रीलंका के इस पूर्व अंतरराष्ट्रीय तेज गेंदबाज ने स्वतंत्र भ्रष्टाचार रोधी पंचाट के समक्ष सुनवाई के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया था. आईसीसी ने कहा कि जोयसा निलंबित रहेंगे और उनकी सजा की घोषणा बाद में की जाएगी.

Zoysa found guilty of Cricket corruption



DUBAI (AP): Former Sri Lanka fast bowler Nuwan Zoysa has been found guilty of violating the ICC anti-corruption code 2 years after he was charged. The charges related to the T10 League in the UAE in 2017 when Zoysa was a SL bowling coach. pic.twitter.com/Ng4YVXAMze