Sri Lanka vs West Indies: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान क‍िरेन पोलार्ड (Kieron Pollard) 500 टी20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने यह उपलब्‍ध‍ि बुधवार को श्रीलंका के साथ खेले गए मैच (Sri Lanka vs West Indies 1st T20I) में हासिल की. उनके बाद वेस्टइंडीज के खिलाड़ी ड्वेन ब्रावो हैं जिन्होंने अभी तक 453 मैच खेले हैं. तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के ही क्रिस गेल का नाम है जिन्होंने कुल 404 टी-20 मैच खेले हैं. मैच से पहले पोलार्ड को उनकी टीम के साथियों ने बधाई दी और एक विशेष जर्सी भी भेंट दी. इस जर्सी पर पोलार्ड के नाम के साथ 500 लिखा था. श्रीलंका के ख‍िलाफ इस टी20 मैच में इंडीज टीम ने 25 रन से जीत हास‍िल की. पांच व‍िकेट लेने वाले ओशेन थॉमस (Oshane Thomas)मैच के सर्वश्रेष्‍ठ ख‍िलाड़ी रहे.

पोलार्ड इस समय शॉर्टर फॉर्मेट में वेस्‍टइंडीज टीम के कप्‍तान हैं. इंडीज टीम के ओपनर क्र‍िस गेल (Chris Gayle)ने एक ट्वीट करके पोलार्ड को इस उपलब्‍ध‍ि पर बधाई दी. उन्‍होंने अपने ट्वीट में ल‍िखा-500 टी20 मैच और 10 हजार के क्‍लब में आपका स्‍वागत है क‍िरेन पोलार्ड.

Congrats on the 500 and welcome to the 10K Club, @KieronPollard55