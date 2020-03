IPL 2020: अभ्यास सत्र में धोनी की बल्लेबाजी देखने दर्शकों से खचाखच भरा पूरा स्टेडियम, दिखा ऐसा नजारा VIDEO

IPL 2020. आईपीएल 2020 का इंतजार फैन्स बेसर्बी से कर रहे हैं. 29 मार्च को आईपीएल का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा.आईपीएल की तैयारी के लिए चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाड़ी अभी से ही तैयारी में लगे हुए हैं. इतना ही नहीं धोनी (DHONI) भी अभ्यास सत्र में पूरी शिद्दत के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं. सभी जानते हैं कि चेन्नई में धोनी की फैन फॉलोइंग काफी है. ऐसे में जब कभी भी सीएसके कप्तान धोनी चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम (M. A. Chidambaram Stadium) में अभ्यास करने जाते हैं तो फैन्स भारी मात्रा में उनको देखने पहुंच रहे हैं. सोशल साइट्स एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के अभ्यास सेशन के समय जब धोनी बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं तो पूरा स्टेडियम खचाखच भरा है और दर्शक धोनी-धोनी के नारे लगा रहे हैं.

Close your eyes and you will think it's a world cup final crowd. Open your eyes and you will find it's just a practice session of Chennai Super Kings. pic.twitter.com/58KuxYB3cV