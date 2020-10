IPL 2020: नाडा ने डोप परीक्षण के लिए यूएई में खिलाड़ियों के नमूने एकत्रित करने शुरू किए

IPL 2020: राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) ने सोमवार को कहा कि उसने यूएई में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2020) में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों के नमूने लेने शुरू कर दिए हैं. नाडा ने ट्वीट करने इसकी पुष्टि की. नाडा ने अपने आधिकारिक हैंडल से ट्वीट किया, ‘‘नाडा भारत ने आईपीएल 2020 में हिस्सा ले रहे क्रिकेटरों के डोप परीक्षण के लिए दुबई में नमूने एकत्रित करने वाले कर्मचारियों को काम पर लगा दिया है. हमने आईपीएल में हिस्सा ले रहे भारतीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों का डोप परीक्षण पहले ही शुरू कर दिया है. नाडा के महानिदेशक नवीन अग्रवाल से जब पूछा गया तो उन्होंने पीटीआई को बताया, ‘‘डोप परीक्षण के लिए खिलाड़ियों के नमूने लेने की प्रक्रिया कुछ दिन पहले शुरू हो चुकी है. मैं इसके अलावा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता. बता दें कि इस समय आईपीएल 2020 में आधे मैच हो चुके हैं.

NADA India had engaged sample collection personnel in Dubai for dope testing of cricketers participating in IPL 2020. We have already commenced dope testing on Indian as well as International cricketers participating in IPL.@BCCI@RijijuOffice