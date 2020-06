तेंदुलकर को गलत आउट देने वाले अंपायर स्टीव बकनर का अब छलका दर्द, बोले- मैं भी इंसान हूं, गलती हो जाती है..देखें Video

बकनर ने कहा कि मैंने सचिन को दो मौके पर गलत आउट दिया जब वह नॉट आउट थे. कोई भी अंपायर ऐसा जानबूझकर नहीं देता है, मैं इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां होती है. बकनर ने कार्यक्रम में साल 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा में तेंदुलकर को गलत आउट दिए जाने पर कहा कि, मैंने उन्हें गलती से उस मैच में एलबीडबल्यू आउट दे दिया था जबकि गेंद विकेट के ऊपर से जा रही थी. बकनर ने कहा कि लाखों लोग मैच देखने आते हैं और शोर के दौरान ऐसी गलतियां हो जाती है.

Steve Bucknor vs Sachin Tendulkar AWFUL LBW 2003 at GABBA .. Happy birthday on behalf of sachin nd all his fans to 'Slow death' steve bucknor .. stay blessed ! @sachin_rt @100MasterBlastr @ICC @BCCI @windiescricket pic.twitter.com/qfLOuDGRHM

इसके साथ-साथ बकनर ने 2005 में ईडन गॉर्ड्न में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में सचिन को आउट दिए जाने पर बात की और कहा कि ईडन गॉर्डन में लाखों लोग मैच देखने आते हैं. आपको मैच के दौरान कुछ भी सुनाई नहीं देता है. बता दें कि ईडन गॉर्डन में खेले गए मैच में तेंदुलकर 52 रन बनाकर आउट हुए थे. इस मैच में तेंदुलकर को अब्दुल रज्जाक ने विकेटकीपर के हाथों कैच कराकर आउट किया था. इस मैच में भी गेंद सचिन के बल्ले पर नहीं लगी थी इसके बाद भी बकनर ने उन्हें आउट करार दे दिया था. हालांकि स्टीव बकनर (Steve Bucknor) ने सचिन की तारीफ भी की और कहा कि वह महान बल्लेबाज रहा है, वैसे बकनर ने लारा को तेंदुलकर से बेहतर बल्लेबाज बताया.

Steve Bucknor said "2 wrong decisions against Sachin that stayed with me forever are:



1) In Australia - I give him LBW when the ball was going over the top of stumps.

2) In India at Eden - I give him caught behind when ball deviated after passing the bat when there was no touch.