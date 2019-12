Australia vs New Zealand, 2nd Test: न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ गुरुवार से मेलबर्न में प्रारंभ हुए दूसरे टेस्‍ट मैच (Boxing Day Test) के प्रारंभ‍िक द‍िन ऑस्‍ट्रेल‍ियाई बल्‍लेबाज स्‍टीव स्‍म‍िथ (Steve Smith)की ग्राउंड अम्‍पायर नाइजल लांग (Nigel Llong) के साथ बहस हो गई. यह शटना मैच के पहले सेशन की है. मैच में न्‍यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर ऑस्‍ट्रेल‍िया को पहले बैट‍िंग के ल‍िए आमंत्र‍ित क‍िया है. कीवी टीम ने जो बर्न्‍स और डेव‍िड वॉर्नर को सस्‍ते में आउट करके ऑस्‍ट्रेल‍िया की शुरुआत ब‍िगाड़ दी. ऐसे में स्‍टीव स्‍म‍िथ और मार्नस लाबुशेन की जोड़ी ने तीसरे व‍िकेट के ल‍िए 83 रन की साझेदारी करके स्‍थ‍ित‍ि संभाल ली. इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई ज‍िसने स्‍म‍िथ का मूड ब‍िगाड़ द‍िया.

दरअसल, पहले सेशन के दौरान 26वें ओवर में नील वेगनर (Neil Wagner) की शॉर्टप‍िच गेंद स्‍टीव स्‍म‍िथ (Steven Smith)की पसल‍ियों में लगी. ऐसा लगा क‍ि स्‍म‍िथ ने इस दौरान कोई शॉट लगाने की कोश‍िश नहीं की है. गेंद उनकी पसल‍ियों में लगकर छ‍िट क गई, इस दौरान स्‍म‍िथ ने लेग बॉय के रूप में स‍िंगल चुराने की कोश‍िश की. बहरहाल, ग्राउंउ अम्‍पायर लांग ने इस गेंद को 'डेड बॉल' करार द‍िया और स्‍म‍िथ को उनके बैट‍िंग एंड पर वापस जाने का न‍िर्देश द‍िया. पहले सेशन की समाप्‍त‍ि के बाद वापस लौटते समय स्‍म‍िथ की इस मुद्दे पर बहस भी हुई. वे अम्‍पायर के फैसले पर असहमत‍ि जताने की मुद्रा में ड्रेस‍िंग रूम लौटे. स्‍म‍िथ और अम्‍पायर की इस गरमागरमी का वीड‍ियो सोशल मीड‍िया पर वायरल हो गया.

Poor sportsmanship. But we've come to expect that from you Steve. Terrible example for kids. You are an embarrassment to the game. #NZvAUS#BoxingDayTest#MCG#stevesmithpic.twitter.com/xi0VqVjUF1