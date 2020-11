भारत के खिलाफ वनडे में स्टीव स्मिथ का लगातार दूसरा शतक, तोड़ दिया विवियन रिचर्ड्स का रिकॉर्ड

AUS vs IND फिंच-वॉर्नर ने पहले विकेट के लिए की शतकीय साझेदारी, पहली बार भारतीय टीम के नाम दर्ज हुआ ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड

विव रिचर्ड्स ने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 11 शतक जमाए थे. वहीं अब ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्व कप्तान के नाम 12 इंटरनेशनल शतक भारत के खिलाफ दर्ज हो गए हैं. भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जमाने का रिकॉर्ड रिकी पोंटिंग के नाम है. पोंटिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के खिलाफ कुल 14 शतक जमाए हैं. श्रीलंका के कुमार संगकारा ने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 शतक ठोके हैं. वनडे करियर में स्मिथ ने 11 शतक जमाए हैं जिसमें 5 शतक उन्होंने भारत के खिलाफ ही जमाए हैं.

AUS vs IND 2nd ODI: फिंच को नाजुक अंग पर लगी गेंद, तो केएल राहुल और चहल ने ऐसी हरकत कर ली मौज..देखें Video

62 ball hundred in first ODI.

62 ball hundred in second ODI.



100* from 62 balls including 13 fours and 2 sixes - He is taking down India - 5th hundred in 17 innings against India in ODI format. Steve Smith at it's best. pic.twitter.com/VqLxpwmOUK