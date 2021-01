Aus vs Ind: स्टीव स्मिथ ने तोड़ा डेविड बून का रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में किया यह कमाल

Aus vs Ind 3rd test: सिडनी टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) 81 रन बनाकर अश्विन की गेंद पर एल्बी डब्लू आउट हुए. स्मिथ शतक से 19 रन पीछे जरूर रह गए लेकिन अपने टेस्ट करियर में एक खास रिकॉर्ड अपने नाम करने में सफल रहे. स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 9वें बल्लेबाज बन गए हैं. स्मिथ के अब टेस्ट क्रिकेट में 7449 रन हो गए हैं. स्मिथ ने डेविड बून को पीछे छोड़ दिया है. बून ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से टेस्ट में कुल 7422 रन बनाए हैं. वहीं अब स्मिथ से आगे मार्क टेलर हैं जिनके नाम 7525 रन टेस्ट क्रिकेट में दर्ज है. इसके अलावा स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की ओर से सबसे ज्‍यादा बार एक टेस्‍ट मैच में शतक और अर्धशतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. स्मिथ ने ऐसा कमाल 11 बार यह कमाल एक टेस्ट मैच में किया है. वहीं. पोंटिंग ने 10 बार यह कमाल अपने टेस्ट करियर में कर दिखाया था. वैसे दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस ने टेस्ट क्रिकेट के करियर में 11 बार यह रिकॉर्ड बनाया है

Çarving his own place in history



Steve Smith is now No.9 among Australia's all-time run-scorers in Test cricket #AUSvINDpic.twitter.com/csRJylcC3d