Happy Birthday Steve Smith: बतौर गेंदबाज टीम में शामिल होने वाला यह खिलाड़ी बन गया दुनिया का महान बल्लेबाज..

Happy Birthday Steve Smith: ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ (Steven Smith) ने भी अपने करियर की शुरूआत बतौर स्पिनर की थी. जब स्मिथ ने लेग स्पिनर के तौर पर ऑस्ट्रेलियाई टीम में डेब्यू किया था तो उनकी तुलना शेन वार्न से भी होने लगी थी. लेकिन अब स्टीव स्मिथ की तुलना डॉन ब्रैडमैन और विराट कोहली (Virat Kohli) से होती है. शुरूआत में उनकी बल्लेबाजी देखकर किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि यह बल्लेबाज आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया का महान बल्लेबाज बनेगा. बता दें कि स्मिथ ने अपना पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ साल 2010 में लॉर्ड्स में किया था. पहले टेस्ट में स्मिथ 8वें और 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे.

Steve Smith - Test player number 415 for Australia, received test cap from Australian captain Ricky Ponting in 2010.



Smith started his career as a leg spinner and batted at No. 8 & 9 in his debut test (1 & 12)



Didn't get a chance to bowl in 1st innings, took 3 for 51 in the 2nd pic.twitter.com/op46xxmHCj