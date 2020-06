कोहली को देखकर स्टीव स्मिथ की गर्लफ्रेंड का रहा ऐसा रिएक्शन, सोशल मीडिया पर वायरल हुई Throwback तस्वीर

स्टीव स्मिथ (Steve Smith) और विराट कोहली (Virat Kohli) महान बल्लेबाज के तौर पर गिने जा रहे हैं. स्मिथ और कोहली की तुलना लगातार हो रही है. लेकिन दोनों में बेस्ट बल्लेबाज कौन है इस निष्कर्ष पर कोई भी क्रिकेट पंडित अबतक नहीं पहुंच पाया हैं. बता दें कि क्रिकेट के मैदान पर दोनों दिग्गज अपने परफॉर्मंस से फैन्स का दिल जरूर जीत रहे हैं. क्रिकेट के मैदान के बाहर भी दोनों दिग्गज सुर्खियां बटोरने में पीछे नहीं हैं. एक तरफ जहां 2018 में कोहली ने बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ शादी की तो वहीं दूसरी ओर स्मिथ ने अपनी दोस्त डैनी विलिस से 2018 सितंबर को शादी के बंधन में बंध गए. बता दें कि विलिस और स्टीव स्मिथ शादी से पहले 6 साल तक एक दूसरे को डेट किया है. स्टीव स्मिथ की वाइफ विलिस भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. विलिस को लेकर एक घटना काफी चर्चित रही थी जब साल 2015 में ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत टेस्ट सीरीज खेलने आई थी.

Indian captain Virat Kohli gets to know Dani Willis, girlfriend of Steve Smith.@TheYorkerBallpic.twitter.com/kjM1oOizgp