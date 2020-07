वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएगा इंग्लैंड का यह दिग्गज तेज गेंदबाज, देखें पूरी टीम

इंग्लैंड के सीनियर तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्राड (Stuart Broad) को वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट क्रिकेट मैच की अंतिम एकादश में जगह मिलने की संभावना नहीं है. इंग्लैंड का टीम प्रबंधन तेज गेंदबाजी के अगुआ जेम्स एंडरसन के साथ जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को अंतिम एकादश में रखने पर गंभीरता से विचार कर रहा है. ‘द गार्डियन' की रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ब्राड को आठ साल में पहली बार घरेलू टेस्ट मैच से बाहर होना पड़ सकता है क्योंकि इंग्लैंड जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड की तेज गेंदबाजी की जोड़ी को जल्द से जल्द मौका देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है.' वुड और आर्चर दोनों चोटों से परेशान थे लेकिन अब वे फिट है. इंग्लैंड के दक्षिण अफ्रीकी दौरे के दौरान चोटिल होने वाले वुड अब खेलने के लिये तैयार है. टीम में ऑफ स्पिनर डोमिनिक बेस के रूप में केवल एक स्पिनर है और ऐसे में ब्राड को अंतिम एकादश से बाहर रखा जा सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘बुधवार से शुरू होने वाले मैच के लिये चुनी गयी (तेरह सदस्यीय) टीम में कोई अतिरिक्त बल्लेबाज नहीं है और एक स्पिनर डॉम बेस है, ऐसे में मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड और कार्यवाहक कप्तान बेन स्टोक्स को केवल तेज गेंदबाजी आक्रमण के बारे में ही सोचना होगा. यहां तक कि इंग्लैंड की टीम के बीच आपस में खेले गये अभ्यास मैच में अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्रिस वोक्स को भी एजिस बॉउल में मौका मिलने की संभावना नहीं है.

According to Guardian, Stuart Broad might miss out the first test as management need to unleash the pace of Jofra Archer and Mark Wood. #ENGvWI