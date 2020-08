साथी क्रिकेटर ने रिसेप्शन गर्ल को डेट पर चलने के लिए पूछा और खत्म हो गया इस भारतीय स्पिनर का करियर

Indian Cricket: भारतीय क्रिकेट में कुछ क्रिकेटर ऐसे हुए हैं जिनका करियर समय रहते खत्म हो गया, चाहे वो इरफान पठान हों या फिर विनोद कांबली. इन दो क्रिकेटरो के अलावा कई और भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें अपने करियर में ज्यादा खेलना था लेकिन किसी कारण वश करियर को आगे नहीं बढ़ा पाए. खासकर विनोद कांबली और श्रीसंत ऐसे भारतीय क्रिकेटर रहे हैं जिनके पास काफी सारा टैलेंट था लेकिन अपनी गलती के कारण करियर को बड़ा नहीं बना सके. वहीं. भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा क्रिकेटर भी हुआ है जिसने कोई गलती नहीं की बल्कि साथी क्रिकेटर की गलती के कारण उनका करियर खत्म हो गया. वो क्रिकेटर कोई और नहीं बल्कि 50-60 दशक के मशहूर भारतीय लेग स्पिनर सुभाष गुप्ते (Subhash Gupte) थे. सुभाष गुप्ते (Subhash Gupte) ने अपने करयर में भारत की ओर से 36 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 149 विकेट लेने में सफल रहे. सुभाष गुप्ते (Subhash Gupte) के बारे में एक बार वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर सर गैरी सोबर्स ने कहा था कि आजतक अपने जीवन में उन्होंने गुप्ते के जैसा लेग स्पिनर नहीं देखा था.

Birth of India's First World Class Leg Spinner#OnThisDay in 1929, Subhash Gupte was born, played 36 Tests (149 wickets)



Sobers: "Warne's a great bowler but the best leg-spinner I've ever seen is still Gupte. He could do things that I still don't believe all these years later" pic.twitter.com/lJ90a6ldPB