रद्द हुआ आईपीएल, तो बीसीसीआई को झेलना होगा इतना बड़ा नुकसान, लेकिन...

अब यह तो आप जानती हैं कि विंबलडन टूर्नामेंट रद्द होने से आयोजकों को बीमा कंपनी से दस हजार करोड़ पाउंड मिलने जा रहे हैं, लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के रद्द होने से बीसीसीआई को बीमा कंपनी से रकम मिलेगी या नही. सूत्रों की मानें, तो बोर्ड के अधिकारी ही नियम को लेकर गफलत में हैं और वह इस बात को लेकर साफ नहीं है कि बीमे की शर्त में द्किसी महामारी से टूर्नामेंट रद्द होने की शर्त शामिल है या नहीं. बहरहाल, अगर आईपीएल रद्द होता है, तो बीसीसीआई ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े पक्षों के साथ-साथ ही सरकार को भी नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बीसीसीआई और प्रसारक स्टार स्पोर्ट्स को वहन करना होगा.

Come for the wickets, stay for the celebration.



📽️ Sit back and enjoy @imrantahirsa's phenomenal 4⃣-wicket haul against @DelhiCapitals in the #VIVOIPL 2019. #CSKvDC