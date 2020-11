भारतीय तेज गेंदबाज ने लिया क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास, तो श्रीसंत बोले- 5 से 6 साल और खेल सकते हैं आप.."

काली पूजा में शामिल होने पर शाकिब अल हसन ने जताया खेद, मिली जान से मारने की धमकी

This is the most difficult decision i ever made , to say goodbye to my dream . #sudeeptyagi #teamindia #indiancricket #indiancricketer #bcci #dreamteam #ipl pic.twitter.com/tN3EzQy9lM

उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि यह फैसला करना उनके करियर का सबसे मुश्किल फैसला रहा है. उन्होंने लिखा कि अपने सपने को अलविदा कहना इसके मुश्किल और क्या हो सकता है.त्यागी ने अपने पोस्ट में धोनी का भी जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि मैं धोनी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उनकी कप्तानी में मुझे डेब्यू करने का मौका मिला. त्यागी ने धोनी की कप्तानी में अपना पहला वनडे मैच खेला था. मैं अपने रोल मॉडल मोहम्मद कैफ, आरपी सिंह और सुरेश रैना को धन्यवाद देना चाहता हूं.

PSL 2020 में इमरान ताहिर ने बदला अपने जश्न मनाने का अंदाज, देखकर हर कोई हैरान..देखें Video

Bro..ur a superb personality and a great human being..alwys loved playing with u nd learned from u too..all the very best to u in ur new journey.may u be the very best around while playing in those leagues .im sure u have at least 5;;6 years of great cricket left .#brother