रोहित शर्मा के साथ किया इतना खराब बर्ताव, तो गावस्कर ने विजडन को जमकर सुनायी खरी-खोटी

भारत के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर क्रिकेट की बाइबल कहे जाने वाली विजडन पत्रिका के रोहित शर्मा के साथ किए बर्ताव से खासे खफा हैं. और उन्होंने इस ऐतिहासिक पत्रिका का संचालन करने वालों की तीखी आलोचना की है. दरअसल बात यह है कि रोहित शर्मा के लिए साल 2019 को उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ साल कह दिया जाए, तो एक बार को बिल्कुल भी गलत नहीं होगा. साल 2019 में रोहित ने खेले 28 वनडे मैचों में 57.30 के औसत से 1490 रन बटोरे और वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. विश्व कप में भी रोहित ने केवल नौ मैचों में 648 रन बनाए थे और वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में टॉप पर रहे थे.

