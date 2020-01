सुनील गावस्कर ने मौजूदा हालात पर छात्रों को दी यह नसीहत

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने शनिवार को भरोसा जताया कि भारत देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन से बने मौजूदा ‘मुश्किल' हालात से उबर जाएगा जैसे अतीत में वह कई संकट की स्थितियों से निपटने में सफल रहा है. पिछले कुछ हफ्तों में देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है. संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ सबसे पहले जामिया मिलिया विश्व विद्यालय में विरोध देखने को मिला, जबकि जवाहर लाल नेहरू विश्व विद्यालय (जेएनयू) में नकाबपोश लोगों ने हिंसा फैलाई. और इसी हालात पर अपने समय के दिग्गज बल्लेबाज ने छात्रों को नसीहत दी है. हालिया समय में सीएए और फिर अब ताजा मामले में जेएनयू मुद्दे पर छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं और अभी भी उनका विरोध थमा नहीं है.

