विराट कोहली (Virat Kohli) के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया (Team India)की ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ उसी के मैदान पर ऐतिहासिक सीरीज जीत की पूर्व क्रिकेटरों ने जमकर सराहना की है. मौजूदा भारतीय टीम की तारीफ करते हुए महान ओपनर और क्रिकेट समीक्षक सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar)ने उन आलोचकों को भी करारा जवाब दिया जिन्होंने मौजूदा ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के कमजोर होने की बात कहकर सीरीज जीत का महत्‍व कम करने की कोशिश की. भारत ने चार मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्‍जा किया जो कि ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर उसकी पहली टेस्ट सीरीज जीत है. टीम इंडिया के आलोचकों के अनुसार, बॉल टैम्‍परिंग के कारण प्रतिबंध झेल रहे स्टीव स्मिथ (Steve Smith)और डेविड वॉर्नर (David Warner) की अनुपस्थिति के कारण भारत को यह जीत मिली लेकिन गावस्कर ने इसे मानने से इन्कार कर दिया. गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने मैच के बाद सोनी सिक्स पर कार्यक्रम में कहा, ‘ऑस्ट्रेलियाई टीम अगर डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ के बिना खेली तो यह भारत की गलती नहीं है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) उन पर कम अवधि का प्रतिबंध लगा सकता था लेकिन निश्चित तौर यह माना गया कि एक साल का प्रतिबंध ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिये अच्छा साबित होगा क्योंकि वे एक उदाहरण पेश करना चाहते थे.'

गावस्‍कर (Sunil Gavaskar) बोले, ‘भारत के सामने जो टीम उतारी गई, वह उसके खिलाफ खेला और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है.'गावस्कर के अनुसार कोहली की टीम और पूर्व की टीमों में मुख्य अंतर फिटनेस का है. उन्होंने कहा, ‘हम भी जीत के लिए खेले थे लेकिन फिटनेस के मामले में यह टीम भिन्न स्तर पर है और कप्तान इसमें उदाहरण पेश करता है. हमारे समय में हम निजी तौर पर अपनी फिटनेस पर ध्यान देते थे.'इस बीच कई पूर्व क्रिकेटरों और प्रशासकों ने ट्विटर पर भारत को जीत की बधाई दी. बिशन सिंह बेदी ने कहा, ‘भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड की हार से उबरकर इस शानदार जीत के लिये बधाई. ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीं पर हराना वास्तव में उल्लेखनीय उपलब्धि है. चेतेश्वर पुजारा और जसप्रीत बुमराह ने निरंतरता दिखाई .पूरी टीम की प्रतिबद्धता से मिली जीत.'

Historical victory after 71 years! Proud to be a part of this team. Congratulations everyone #AUSvsIND#teamindiapic.twitter.com/yy0CqV4nSb — Bhuvneshwar Kumar (@BhuviOfficial) January 7, 2019

Sensational series win here for Team India. What a unit. @BCCI — Rohit Sharma (@ImRo45) January 7, 2019

Congratulations #TeamIndia for this memorable win. Every cricket lover in India will be very proud of this one and a special effort by every member in the Team to ensure this result. pic.twitter.com/GLUaQgLt4S — Virender Sehwag (@virendersehwag) January 7, 2019

Many congratulations #TeamIndia on this historic series win in Australia. It took a complete Team effort from every member of the side and it gives such an immense sense of satisfaction and joy to see what the boys have done on the field. Let's cherish this special series win pic.twitter.com/QFj7oJg47i — VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 7, 2019

When was the last time you did something for the first time? Historic 1st Test Series win for India in Australia! Superb effort by #TeamIndia ! It may have ended in rain but that's not going to dampen the celebrations! Proud #INDvAUSpic.twitter.com/xVN9OZtye5 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) January 7, 2019

The first ever Asian Team to win a Test Series in Australia. Congratulations #TeamIndia@BCCI . Every Indian is very proud of this historic win pic.twitter.com/0jpb2SugDS — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 7, 2019

Indian Cricket team's first Test series win in Australia @IndianFootball team's first AFC Asian Cup finals win in 55 years



Congratulations to Team India on the historic achievements for Indian sport pic.twitter.com/LtYhqiHVA8 — hardik pandya (@hardikpandya7) January 7, 2019

What a moment of pride for India! Fantastic job by #TeamIndia to win their first Test series in Australia. #INDvAUSpic.twitter.com/pxDirYQXSF — Kidambi Srikanth (@srikidambi) January 7, 2019

वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, ‘ऑस्ट्रेलिया में इस ऐतिहासिक जीत के लिये भारतीय टीम को बधाई. यह संपूर्ण टीम के प्रयासों का नतीजा है. खिलाड़ियों ने मैदान पर जो कुछ किया वह आनंद और संतुष्टि की असीम अनुभूति प्रदान करता है. आओ इस विशेष जीत का जश्न मनाएं.' वीरेंद्र सहवाग ने कहा, ‘भारतीय टीम को इस यादगार जीत के लिये बधाई. प्रत्येक भारतीय क्रिकेट प्रेमी को इस जीत पर बहुत गर्व होगा. टीम के प्रत्येक सदस्य ने विशेष प्रयास से यह परिणाम सुनिश्चित किया.'ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा, ‘मुझे आप पर गर्व है. ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने पर भारतीय टीम को बधाई. मैन ऑफ द सीरीज चेतेश्वर पुजारा भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ रहे. यह फॉर्म बरकरार रखो. गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह का जवाब नहीं.'

सुरेश रैना ने कहा, ‘आखिरी बार आपने कब पहली बार कुछ किया. भारत की ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में पहली ऐतिहासिक जीत. भारतीय टीम का बेहतरीन प्रयास. यह भले ही बारिश में खत्म हो गया लेकिन इससे जश्न पर असर नहीं पड़ा. मुझे गर्व है.'ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने कहा, ‘भारतीय क्रिकेट टीम को इतिहास रचने पर बधाई. ऑस्ट्रेलिया में पहली बार जीतना भारत में सभी के लिए गौरवशाली क्षण है. चेतेश्वर पुजारा और पूरे भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को इस सीरीज में रोकना मुश्किल रहा.जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी करते हुए देखना रोमांचक रहा.'

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा, ‘भारतीय टीम को सीरीज में जीत पर बधाई.'सीओए प्रमुख विनोद राय ने कहा, ‘भारतीय टीम के लिये शानदार ऐतिहासिक जीत. इसमें प्रत्येक सदस्य का योगदान रहा. मैं कप्तान, मुख्य कोच और टीम के प्रत्येक सदस्य को इस शानदार प्रदर्शन के लिये बधाई देता हूं.' (इनपुट: एजेंसी)