सुनील गावस्कर ने रणजी ट्रॉफी को लेकर सौरव गांगुली को दिया बड़ा संदेश, लेकिन...

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने रविवार को घरेलू रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट को लेकर बड़ा बयान दिया है. निश्चित तौर पर गावस्कर (Sunil Gavaskar) का यह बयान बीसीसीआई और उसके अध्यक्ष सौरव कांगुली पर दबाव बनाने का काम करेगा. कारण यह भी है कि खुद सौरव गांगुली भी कुछ ऐसी ही बातें कहते रहे हैं, जैसी गांगुली न केवल पिछले कई सालों के दौरान करते रहे बल्कि बीसीसीआई बॉस बनने के बाद भी उन्होंने इसको लेकर सार्वजनिक तौर पर बयान दिया. ऐसे में सुनील गावस्कर का बयान बीसीसीआई पर असर जरूर करना चाहिए क्योंकि उन्होंने एक जायज बात कही है.

"The country is in turmoil. Students are out protesting when they should be in classroom. Some of them are landing up in hospital" ~ Sunil Gavaskar#ProtestsAgainstCAAhttps://t.co/0rZN9AniUEpic.twitter.com/0RdXkHCgxq