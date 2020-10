KKR Vs KXIP IPl 2020: पंजाब (KXIP) के खिलाफ केकेआर (KKR) की जीत में हीरो रहे स्पिनर सुनीन नरेन (Sunil Narine) को संदिग्ध बॉलिंग एक्शन को लेकर रिपोर्ट की गई है. उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर फिर से उनकी गेंदबाजी एक्शन को लेकर रिपोर्ट की गई तो उन्हें आईपीएल 2020 (IPL 2002) में गेंदबाजी करने से बैन कर दिया जाएगा. हालांकि आने वाले मैचों में नरेन गेंदबाजी करेंगे लेकिन यदि फिर से उनकी गेंदबाजी एक्शन को लेकर रिपोर्ट की गई तो उनको गेंदबाजों करने से रोक दिया जा सकता है. बता दें कि पंजाब के खिलाफ आखिरी 2 ओवर में नरेन ने 13 रन दिए और 2 विकेट निकाले जिसने मैच का पूरा पासा ही पलट दिया था. गेंदबाजी एक्शन को लेकर शिकायत मैदानी अंपायर उल्हास गांधी और क्रिस गाफाने ने की है. इससे पहले भी नरेन के गेंदबाजी एक्शन को लेकर सवाल उठे हैं.

With a recurrence of the problem with his bowling action, #SunilNarine will need to be used very carefully from here on by #KKR . He has been reported but can bowl. Expect the speeds to be slower when he bowls next.