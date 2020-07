IPL की तारीख के ऐलान के बाद सुरेश रैना-ऋषभ पंत निकले बल्ले की खरीदारी करने, बोले- इंतजार करना मुश्किल, देखें Video

आईपीएल (IPL) के 13वें सीजन का आगाज सितंबर 19 से यूएई में होगा. इसके लिए अब क्रिकेटर्स भी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं. सुरेश रैना (Suresh Raina) ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो और ऋषभ पंत (Rishabh Pant) आईपीएल (IPL 2020) के लिए बल्ले की खरीदारी करते हुए नजर आए हैं. रैना ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा है, आईपीएल के नए सीजन का बेसर्बी से इंतजार है, बैट फाइनल करने के साथ ही बेसब्री से इंतजार कर रहे आईपीएल के इस सीजन की तैयारियों के लिए पहला कदम, मैदान पर वापसी करने अब इंतजार नहीं हो रहा. रैना ने ऋषभ पंत को भी टैग किया है.

Gearing up for the much awaited season of IPL with the first step of finalising my Bat Can't wait to be back at the FIELD..One Happy Soul, One Step at a Time@RishabhPant17@sg_cricketpic.twitter.com/dmRcdwaTz6