दिल्ली की बारिश में बेटी संग लॉन्ग ड्राइव पर निकले Suresh raina, सुहाने सफर का यूं लिया मजा, देखें Video

सुरेश रैना (Suresh Raina) ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी बेटी के साथ दिल्ली की बारिश में लॉन्ग ड्राइव का मजा लेते दिखाई दिए हैं. रैना के द्वारा शेयर किया गया यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. रैना ने वीडियो शेयर कर कैप्शन में लिखा कि वो 'अपनी बेटी को दिल्ली की बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर ले जा रहे हैं. उसे बारिश से प्यार है.' जब से कोरोना काल आया है तब से क्रिकेटर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं. इन क्रिकेटरों में सुरेश रैना (Suresh Raina) का भी नाम है. रैना भी इस दौरान सोशल मीडिया पर खूब वीडियो पोस्ट करते दिखे हैं. बता दें कि इस समय दिल्ली में लॉकडाउन (Lockdown) में छूट दी गई है. ऐसे में रैना मैदान पर जाकर अपनी बल्लेबाजी का प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए थे.

Taking my little girl for a drive! She is so in love with the rains. #DelhiRainspic.twitter.com/dTvhf5XFxT