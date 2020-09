Suresh Raina के रिश्तेदारों की हत्या का मामला सुलझा, तो क्रिकेटर ने किया ट्वीट, बोले-  'पंजाब में आज सुबह..'

रैना ने ट्वीट में लिखा, 'पंजाब में आज सुबह, मैं उन जांच अधिकारियों से मिला, जिन्होंने कथित तौर पर तीन अपराधियों को पकड़ा, मैं वास्तव में उनके सभी प्रयासों की सराहना करता हूं, हमारे नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती है लेकिन इससे निश्चित रूप से आगे होने वाले अपराधों को रोका जा सकेगा, धन्यवाद. अपने ट्वीट में रैना ने पंजाब पुलिस और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को टैग किया है.

This morning in Punjab,I met the investigating officers who reportedly have napped three criminals. I truly appreciate all their efforts. Our loss can't be recovered but this will surely prevent further crimes to happen. Thank you @PunjabPoliceInd@capt_amarinder for all the help