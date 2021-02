सुरेश रैना ने खेली तूफानी पारी, केवल 46 गेंद पर T20 मैच में ठोकी सेंचुरी..देखें Video

IND vs ENG: ईशान किशन को टी-20 टीम में मिला मौका तो मॉडल ने शेयर की पोस्ट, बोलीं- मुबारक हो मेरे क्यूटी..'

रैना ने अपना पचासा केवल 19 गेंद पर ही बना दिया था. रैना ने इस मैच में गेंदबाजी भी की और 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट भी लेने में सफल रहे. बता दें कि रैना एक बार फिर आईपीएल में खेलते हुए दिखाई देंगे.

Suresh Raina scored unbeaten 104 runs from 46 balls including 11 fours and 7 sixes for Nijhawan Warriors. pic.twitter.com/BKxRBcD40o

चेन्नई सुपरकिंग्स ने रैना को रिटेन किया था. आईपीएल 2020 में रैना पारिवारिक कारणों के चलते नहीं खेल पाए थे. जिसके बाद कयास लग रहे थे कि रैना और सीएसके का रिश्ता अब खत्म हो गया है. लेकिन सीएसके मैनेजमेंट और रैना ने इस भी अफवाहों को गलत करार दिया था.

आकाश चोपड़ा ने टी20 टीम में न चुने जाने के बाद इस बल्लेबाज के करियर पर उठाया सवाल

आखिर में जब बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजियों को रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देने की बात की तो सीएसके ने रिटेन खिलाड़ियों में रैना का नाम भी शामिल किया. जिसके बाद यह बात सिद्ध हो गई कि सुरेश रैना और सीएसके मैनेजमेंट के बीच कोई भी गलतफहमी नहीं है.

PSL 2021: बाबर आजम ने खड़े-खडे़ खेला आकर्षक शॉट, गेंदबाज भी देखता रह गया..देखें Video

@ImRaina Scored 104 In Just 39 Balls Against Panipat



Good Signs Ahead Of IPL 2021 #SureshRaina • #Raina • #CSKpic.twitter.com/M3gPa5p3gi