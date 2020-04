सुरेश रैना ने इस दिग्गज को 2011 वर्ल्ड कप की खिताब जीत में 'गेंदबाजों का सचिन तेंदुलकर' करार दिया

दो दिन पहले ही 2 अप्रैल को टीम इंडिया के साल 2011 वर्ल्ड कप जीतने का नौवां साल था. और इस खिताबी जीत को उस टीम के खिलाड़ी अपने-अपने तरीके से याद कर रहे हैं. टीम के सदस्य रहे सुरेश रैना (Suresh Raina) ने कहा है कि हम इस खिताबी जीत को हर साल होली और दिवाली की तरह ही मनाते हैं. सुरेश रैना (Suresh Raina) ने क्वार्टरफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 34 और पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में भी बिना आउट हुए 36 रन की पारी खेली थी.

Suresh Raina @ImRaina donated Rs 52 lakh to the country's fight against #COVID19



So Proud Of You Brother! @ImRaina#SureshRaina#Rainapic.twitter.com/H86Ax2DAC3