सुरेश रैना LIVE चैट में बोले- इस खिलाड़ी को फिर से चेन्नई की ओर से खेलता देखना चाहता हूं, देखें Video

चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो चैट करते हुए सुरेश रैना (Suresh Raina) ने खुलासा किया कि यदि वो किसी खिलाड़ी को फिर से सीएसके (CSK) की टीम में वापस बुलाना चाहते हैं तो वो खिलाड़ी होंगे साउथ अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज एल्बी मोर्केल (Albie Morkel). रैना ने कहा कि वो गेम चेंजर हैं. सुरेश रैना ने कहा कि मैं चाहूंगा कि उसे फ्रिज में डालकर फिर से यंग करते उसे सीएसके की टीम में वापस लाऊं. सीएसके के इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो चैट करने के क्रम में रैना ने धोनी को लेकर भी बात की और कहा कि वो मेरे मेंटर हैं और हमेशा रहेंगे. रैना ने धोनी के भारत का बेस्ट कैप्टन भी करार दिया. इसके अलावा ये भी खुलासा किया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम रियो क्यों रखा. रैना ने कहा कि उनकी बेटी ने अपने भाई का नाम रियो रखा है. दरअसल ग्रेसिया अक्सर कार्टून देखती रहती है. एक दिन उसने मेरी वाइफ प्रियंका से कहा मम्मा अगर ब्वॉय हुआ तो उसका नाम रियो रखेंगे. इसके बाद जब हमारे घर में नन्हा मेहमान आया तो हमने ग्रेसिया की बात को मानकर बेटे का नाम रियो रखा है. गौरतलब है कि रियो एक कार्टून बर्ड का नाम है और उसपर एक एनिमेटिड फिल्म भी बन चुकी है.

"Gracia named Rio, she's the boss of the house! CSK for life!" :') #ChinnaThala@ImRaina#AnbuDenLions@RuphaRamanipic.twitter.com/6Vi4612x2k