ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सूर्यकुमार यादव को नहीं मिली भारतीय टीम में जगह, फैन्स हुए नाराज, कर डाली Memes की बरसात

India Tour of Australia 2020-21: ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. एक बार फिर सूर्यकुमार यादव (Surya Kumar Yadav) की अनदेखी चयनकर्ताओं ने की है, टीम के ऐलान के बाद क्रिकेट फैन्स ने जब सूर्य कुमार यादव का नाम टीम इंडिया में नहीं देखा को काफी भड़के हुए नजर आए. सोशल मीडिया पर ट्वीट कर अपनी नाराजगी व्यक्त की है. लोगो का मानना है कि आईपीएल में बेहतरीन औऱ घेरलू क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेस करने के बाद भी सूर्यकुमार यादव को वनडे या फिर टी-20 टीम में जगह क्यों नहीं दी गई. आईपीएल 2020 में 11 मैच खेलकर अबतक यादव ने 283 रन बनाए हैं हैं वहीं 2019 के आईपीएल में उनके बल्ले से 424 रन निकले थे. 2018 से लेकर 2020 आईपीएल तक कुल मिलाकर सूर्यकुमार ने 1219 रन अबतक बनाए हैं, छोटे फरॉर्मेट में शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उऩका चयन नहीं किया गया है.

Why why is there anything wrong with surya Kumar yadav he played so many innings better than shubman gill @BCCI what happened for the selectors you couldn't see that man how he is playing how his consistency

The most underrated player He deserves chance