Coronavirus Lockdown: क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव का पालतू कुत्ता हुआ बीमार, ट्विटर पर मांगी मदद, फिर हुआ ऐसा..

कोरोनावायरस (Coronavirus) के प्रकोप को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने देश में 23 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है जो 14 अप्रैल तक चलेगा. ऐसे में भारतीय क्रिकेटर घरो में रहकर घर के काम में हाथ बंटा रहे हैं. इसी बीच मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) टीम के खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव (Surya Kumar Yadav) का पालतू कुत्ता बीमार पड़ गया जिसके बाद उन्हें ट्विटर पर पोस्ट डालकर मदद मांगनी पड़ी है. यादव ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और लिखा कि उनके पालतू कुत्ते की तबीयत खराब है, आपकी मदद की सख्त जरुरत है. हम उसकी दवाई प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मेडिकल स्टोर में मिल नहीं पा रही है. कोई ऐसा है जो हमारी मदद कर सके. अपने ट्वीट में उन्होंने मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री और आदित्य ठाकरे को टैग भी किया. सूर्यकुमार यादव के इस ट्वीट के बाद आदित्य ठाकरे के करीबी माने गए राहुल एन कनाल ने ट्वीट कर इसका जवाब दिया और सूर्यकुमार की मदद की. राहुल एन कनाल ने सूर्यकुमार से दवाई की फोटो मंगवाई. मुंबई इंडियंस के इस बल्लेबाज ने उनसे कहा कि उन्हें दवाई की 3-4 बोतल चाहिए. इसके बाद सूर्यकुमार यादव की मदद की गई और उनके घर दवाई की बोतल भेजवाने का काम राहुल एन कनाल ने किया. मदद मिलने के बाद क्रिकेटर ने सभी को शुक्रिया भी कहा.

Amchi Mumbai spirit is just amazing even during lockdown!

Had a small incident at home & needed medicines urgently for Pablo my pet who is keeping unwell & had reached out to @AUThackeray for help and within 2 hours via @Iamrahulkanal medicines were sent.

खूप खूप धन्यवाद. Manla