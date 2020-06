सुशांत सिंह राजपूत के जाने की खबर सुनकर इरफान पठान ने दिया रिएक्शन, बोले- "एक्टर ने मुझसे कहा था भाई छिछोरे जरूर देखना..'

धोनी की बायोपिक 'MS Dhoni: द अनटोलड स्टोरी' में धोनी (MS Dhoni) का किरदार निभाने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली है. जैसे ही यह खबर सामने आई क्रिकेटर्स भी हैरान हैं. भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने ट्वीट कर दुख जताया है. सुशांत के सुसाइड के बाद क्रिकेटर इरफान पठान (Irfan Patan) ने अपना रिेएक्शन देते हुए हैरानी जताई है. इरफान ने लिखा, खबर सुनकर मैं हैरान और परेशान हुं. सुशांत के परिवार वालों के साथ मेरी सहानुभूति है. इरफान ने अपने ट्वीट में लिखा, आखिरी बार मैंने उनसे ताज होटल के जिम में बात की थी. मैंने उनकी काम की तारीफ की थी, उन्होंने मुझसे कहा था भाई छिछोरे जरूर देखना.

I chatted with him last at the Taj Hotel Gym, I praised him for his work in Kedarnath & his reply was ‘Bhai please do watch chhichhore' you will love it!