सुशांत सिंह राजपूत ने की आत्महत्या, सचिन तेंदुलकर ने किया ट्वीट, बोले- सदमे में हूं..

भारतीय दिग्गज सचिन ने भी ट्वीट कर सुशांत सिंह के निधन पर हैरानी और शोक व्यक्त किया है. सचिन ने लिखा, सुशांत के जाने से सदमे में हूं. टैलेंटेड एक्टर थे. मेरी सहानुभूति उनके परिवार वालों के साथ है.

Shocked and sad to hear about the loss of Sushant Singh Rajput.

Such a young and talented actor. My condolences to his family and friends. May his soul RIP. pic.twitter.com/B5zzfE71u9 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 14, 2020

भारत के विस्फोटक बल्लेबाज सहवाग ने भी ट्वीट कर सुशांत की सुसाइड पर रिएक्शन दिया है. सहवाग ने अपने ट्वीट में लिखा, जिन्दगी बेहद ही नाजुक है, पता नहीं किसपर क्या बीत रही है.

Life is fragile and we don't know what one is going through. Be kind. #SushantSinghRajput Om Shanti pic.twitter.com/zJZGV96mmb — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 14, 2020

भारतीय पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने भी ट्वीट कर सुशांत ने निधन पर शोक जताया है. भज्जी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे कोई बताए कि यह बात झूठ है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सुशांत अब हमारे बीच नहीं रहें.

Plz tell me this is a fake news.. Cant believe Sushant Rajput is no more..Condolence to the family Very sad #ripsushantsinghrajputpic.twitter.com/wjCK77aq3t — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) June 14, 2020

बता दें कि फिल्म के दौरान धोनी (Dhoni) और सुशांत काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे. सुशांत कई दफा धोनी के घर रांची में अकसर जाते हुए भी दिखाई देते थे. बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना बिहार में हुआ था. उनकी आखिरी फिल्म Drive (ड्राइव) थी जो पिछले साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी

AASRA: 91-22-27546669 (24 घंटे उपलब्ध)

स्‍नेहा फाउंडेशन: 91-44-24640050 (24 घंटे उपलब्ध)