डैरेन सैमी को 'कालू' कहे जाने पर भड़की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर, ट्वीट कर बोलीं- सामने आकर माफी मांगो..

डैरेन सैमी (Darren Sammy) इन दिनों खासा चर्चा में हैं. उन्होंने इंस्टग्राम पर खुलासा किया कि सनराइजर्स हैदराबाद के कुछ क्रिकेटर्स उन्हें 'कालू 'कहकर संबोधित करते थे. सैमी ने हैदराबाद के उन खिलाड़ियों को माफी मांगने को कहा था. इस बयान के बाद शुक्रवार को सैमी ने एक बयान दिया और कहा कि हैदराबाद के कुछ खिलाड़ियों से बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि वो प्यार से आपको 'कालू' बुलाते थे. अब सैमी के इस बयान पर बॉलीवुड की अभिनेत्री स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar) ने ट्वीट किया और हैदराबाद के खिलाड़ियों से माफी मांगने को कहा है. भास्कर ने सैमी को टैग कर ट्वीट किया और लिखा, प्रिय डैरेन सैमी, अगर किसी व्यक्ति ने काले व्यक्ति के लिए 'N' शब्द का उपयोग किया और यह कहा कि यह शब्द सिर्फ प्यार से कहा गया है, इसपर आप क्या कहते हैं. यही बात 'कालू' जैसे शब्द के साथ है. सनराइजर्स हैदराबाद टीम के सदस्य सभ्यता दिखाएं और आधिकारिक तौर पर सैमी से माफी मांगे.

Don't get me wrong I'm not condoning what was done/said. I'm saying let's use this opportunity to educate each other so it doesn't happen again. One can only apologize if he/she feels wrong about something. I'm confident&proud to be black. That will never change https://t.co/HeA1Erwby3