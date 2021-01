अर्जुन तेंदुलकर ने किया सीनियर मुंबई टीम के लिए करियर का आगाज, मिलेगा यह बड़ा फायदा, VIDEO

महान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे और बाएं हाथ के उभरते हुए तेज गेंदबाज अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar) ने शुक्रवार को यहां हरियाणा के खिलाफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) के एलीट ई लीग ग्रुप मैच में मुंबई की सीनियर टीम के लिये पदार्पण किया. और इसका उन्हें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा. मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. मुंबई की बैटिंग के दौरान अर्जुन (Arjun Tendulkar) को बैटिंग दिखाने का ज्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि वह आखिरी बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरे, लेकिन गेंदबाजी में अर्जुन ने बेहतरीन शुरुआत करते हुए हरियाणा के ओपनर चेतेन्य बिशनोई को जल्द ही चलता कर दिया.अर्जुन ने चेतन्य को विकेट के पीछे लपकवाया. हालांकि, शुरुआती दो ओवर में अर्जुन ने 21 रन दिए.

I have seen and recorded Sachin Tendulkar coming out to bat



Today, I got to see and record Arjun Tendulkar coming out to bat!



Arjun also got cheered by the members here if you listen carefully#SyedMushtaqAliT20#SyedMushtaqAliTrophypic.twitter.com/UA9j9nvc0j