Syed Mushtaq Ali T20: बड़ौदा की लगातार चौथी जीत, राउंड-अप

मध्यम गति के गेंदबाज अतीत सेठ (17 रन देकर चार विकेट) ने फिर महाराष्ट्र को महज 98 रन पर समेटने और अपनी टीम को पूरे चार अंक दिलाने में अहम भूमिका अदा की. पिता के निधन के बाद नियमित कप्तान कृणाल पंड्या के बायो-बबल छोड़ कर जाने के बाद देवधर को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गयी, जिन्होंने महाराष्ट्र के कमजोर आक्रमण का फायदा उठाया। बायें हाथ के सलामी बल्लेबाज ने अपनी पारी के दौरान 11 चौके और चार छक्के जमाये तथा दूसरे छोर से विकेट गिरने के बावजूद एक छोर पर डटे रहे.

.@ParagRiyan's fine all-round display was at the centre of Assam's 13-run win over Bengal. #ASMvBEN#SyedMushtaqAliT20



Watch the highlights of the match https://t.co/Uozm6pR0Eupic.twitter.com/uCtFjnBySX