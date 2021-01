कुछ ऐसे पुडुचेरी के लगभग 42 साल के तेज गेंदबाज ने मुंबई की मजबूत बल्लेबाजी की हवा निकाल दी, VIDEO

अक्सर कहा जाता है कि टी-20 युवा खिलाड़ियों का खेल है, लेकिन इस वाक्य को कई बार अनेकों खिलाड़ियों ने गलत साबित किया है. उदाहरण के दौर पर ब्रैड हॉग और प्रवीण तांबे. और अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) में एक बार फिर से एक और खिलाड़ी ने इस वाक्य को गलत ठहराया. और खास बात यह रही कि अपने 42वें साल में चल रहा यह खिलाड़ी स्पिनर रही बल्कि तेज गेंदबाज रहा. और यह रहे अपने करियर में सिर्फ प्रथणश्रेणी मैच खेलने वाले पुडुचेरी के सांथा मूर्ति (Santha Moorthy), जिन्होंने सितारों से सुसज्जित मुंबई के बल्लेबाजों की हवा निकाल दी. क्वार्टरफाइनल की होड़ से पहले से ही बाहर हो चुकी मुंबई सिर्फ 94 रन पर ही ढेर हो गयी. और इसकी सबसे बड़ी वजह बने फिलहाल 41 साल और 129 साल के सांथा मूर्ति (Santha Moorthy), जिन्होंने मुंबई की बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया.

