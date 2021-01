अजहरुद्दीन की पारी का उनके शहर ने ऐसे जश्न मनाया मानो भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, VIDEO

केरल के इस जिले की आबादी ज्यादा नहीं है और इसमें नगरीय आबादी करीब दो लाख के आस-पास ही है. और जैसे-जैसे अजहरुद्दीन की बैटिंग परवान चढ़ती गयी, तो शहर में एक अलग ही माहौल होता चला गया. रेस्त्राओं में क्रिकेटप्रेमियों की भीढ़ बढ़ती गयी. और मैच खत्म होने के बाद युवाओं की अलग-अलग टुकड़ियों में शहर में घूम-घूमकर अजहर की पारी का जश्न मनाया. उनके शहर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक दुकान के सामने उनके चाहने वालों की भीड़ लगी हुई है और जैसे ही अजहर का शतक पूरा हुआ, ये तमाम फैंस ने नाचना शुरू कर दिया और खुशी से अजहर-अजहर चिल्लाने लगे. इसके अलावा शहर में अलग-अलग जगह युवाओं ने मोटरसाइकल जुलूस निकाला.

Crowd cheering for today's centurion at #SyedMushtaqAliT20, Kerala's Mohammed Azharudeen at his hometown - Kasargod, #Kerala. #MohammedAzharudeen#Azhar#Azharudeenpic.twitter.com/CxYtqizKXF