Syed Mushtaq Ali Trophy: बीसीसीआई ने बढ़ायी शुरू हुए टी20 टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की फीस, पाएंगे इतनी रकम

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) में खेल रहे घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने खिलाड़ियों की फीस बढ़ाने का ऐलान किया है, तो वहीं टूर्नामेंट के मैचों के आयोजन कर रहे छह राज्य संघों की मेजबानी शुल्क में भी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. निश्चित ही, बोर्ड ने एक ऐसे मुश्किल समय में बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, जब घरेलू खिलाड़ियों को भी पिछले काफी लंबे समय से आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

