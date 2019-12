Karnataka vs Tamil Nadu: सैयद मुश्ताक टी20 टूर्नामेंट (Syed Mushtaq Ali T20 Tournament Final) का फाइनल मुकाबला रव‍िवार को यहां रोमांच की सारी सीमाओं को पार कर गया. सांसों को रोक देने वाले इस जबर्दस्‍त मुकाबले में कर्नाटक ने तम‍िलनाडु (Karnataka vs Tamil Nadu) को एक रन से हराकर चैंप‍ियन बनने का गौरव हास‍िल क‍िया. इस जीत के सहारे कर्नाटक white-ball double पूरा करने वाली पहली टीम बन गई है. इससे पहले इस टीम ने 50 ओवर के घरेलू क्र‍िकेट टूर्नामेंट व‍िजय हजारे ट्रॉफी में भी व‍िजेता बनने का गौरव हास‍िल क‍िया था. मैच में पहले बैट‍िंग करते हुए कर्नाटक ने 20 ओवर में पांच व‍िकेट खोकर 180 रन का स्‍कोर बनाया. जवाब में तम‍िलनाडु की टीम तमाम कोश‍शों के बावजूद 20 ओवर में छह व‍िकेट खोकर 179 रन ही बना पाई.आख‍िरी ओवर में तम‍िलनाडु को जीत के ल‍िए 13 रन कद दरकार थी. आर. अश्‍व‍िन (Ravichandran Ashwin) ने कृष्‍णप्‍पा गौतम के ओवर में लगातार गेंदों पर दो चौके लगाकर मैच को रोमांचक बना द‍िया लेक‍िन दो गेंद बाद शंकर के रन आउट होने से तम‍िलनाडु की उम्‍मीदों को गहरा झटका लगा. आख‍िरी गेंद पर टीम को तीन रन की जरूरत थी लेक‍िन मुरुगन अश्‍व‍िन केवल एक रन ही बना सके.

