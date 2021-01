अजहरुद्दीन के 'धमाके' को दिग्गजों ने सराहा, इस वजह से आईपीएल नीलामी में हो सकते हैं आकर्षण

अजहरुद्दीन ( Mohammed Azharuddeen) ने मुंबई के खिलाफ 37 गेंदों पर शतक और 54 गेंदों पर नाबाद 137 रनों का पारी खेली. अजहरुद्दीन ( Mohammed Azharuddeen) ने 11 छक्के और 9 चौके लगाकर यह बखूबी जता दिया कि वह एक मैच जिताऊ बल्लेबाज हैं और उन पर दांव लगाया जा सकता है. और टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) सहित कई दिग्गजों ने अजहरुद्दीन की इस पारी को जमकर सराहा है, तो सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने उनके इस बेहतरीन प्रयास को जमकर सराहा है.

Wah Azharudeen , behtareen ! To score like that against Mumbai was some effort. 137* of 54 and finishing the job on hand. Enjoyed this innings. #SyedMushtaqAliT20 pic.twitter.com/VrQk5v8PPB

लेकिन अजरुद्दीन का एक और पहलू है, जिसके कारण वह फरवरी के पहले हफ्ते में होने जा रही नीलामी में एक बड़ा आकर्षण साबित हो सकते हैं. और उन्हें अच्छी रकम मिल सकती है. और वह वजह यह है कि अजहरुद्दीन विकेटकीपर भी हैं. यह बात अलग है कि केरल के लिए कप्तान संजू सैमसन विकेट के पीछे की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन अगर अजहरुदीन को बतौर विकेटकीपर आईपीएल ड्रॉफ्ट में जगह मिलती है, तो वह कई फ्रेंचाइजी टीमों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं.

कई टीमें इस सेशन में युवा विकेटकीपरों पर नजरें गड़ाए हुए हैं. अब देखने वाली बात यह होगी कि वह किसके पाले में जाएंगे. लेकिन अगर अजहरुद्दीन का प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहा, तो अजहरुद्दीन का दावा हर गुजरते मैच के साथ मजबूत होता जाएगा. बहरहाल, टीमों के टैलेंट सर्च स्काउट और मैनेजरों के कान इस प्रदर्शन से जरूर खड़े हो गए हैं और अजहरुद्दीन पर सभी की नजरें आकर ठहर गयी हैं, तो वहीं प्रशंसकों भी सोशल मीडिया पर उनको सराह रहे हैं.

What a player #MohammadAzharuddin New batting sensation from #Kerala hits 100 of 37 balls against #Mumbai in #SyedMushtaqAliT20. This 21-year old boy from #Kasargod is wristy and a stroke maker like the legendary Hyderabadi batsman & former #India captain #MohammadAzharuddin. pic.twitter.com/b6uQxg76Si