Syed Mushtaq Ali trophy: कुछ ऐसे कर्नाटक और तमिलनाडु ने बनायी फाइनल में जगह

खास बातें कर्नाटक ने हरियाणा को 8 विकेट से हराया तमिलनाडु की राजस्थान पर 7 विकेट से जीत वॉशिंगटन सुंदर और केएल राहुल का उम्दा प्रदर्शन

अभिमन्यु मिथुन के हैट्रिक सहित एक ओवर में पांच विकेट लेने के अनोखे रिकॉर्ड तथा शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से कर्नाटक ने शुक्रवार को यहां हरियाणा को आसानी से आठ विकेट से हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनायी जहां उसका सामना तमिलनाडु से होगा. तमिलनाडु ने कम स्कोर वाले एक अन्य मैच में वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से दिखाए गए कमाल से राजस्थान को सात विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनायी. इससे पहले विजय हजारे ट्रॉफी में भी इन दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला गया था जिसमें कर्नाटक विजयी रहा था.

पिछले महीने विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल में हैट्रिक लेने वाले मिथुन (39 रन देकर पांच विकेट) ने हरियाणा की पारी के आखिरी ओवर में पांच विकेट लिए. उनके इस प्रयास से हरियाणा बल्लेबाजी के लिए अनुकूल परिस्थितियों में 200 रन के पार नहीं पहुंच पाया और आठ विकेट पर 194 रन ही बना सका. उसकी तरफ से चैतन्य बिश्नोई (55) और हिमांशु राणा (61) ने अर्धशतक जमाए, जबकि हर्षल पटेल ने 34 और राहुल तेवतिया ने 32 रन का योगदान दिया.

इसके जवाब में कर्नाटक ने 15 ओवर में दो विकेट पर 195 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की. केएल राहुल (31 गेंदों पर 66) और देवदत्त पडिक्कल (42 गेंदों पर 87) ने पहले विकेट के लिए 9.3 ओवर में 125 रन जोड़कर कर्नाटक को तेजतर्रार शुरुआत दिलायी, जबकि मयंक अग्रवाल 14 गेंदों पर 30 रन बनाकर नाबाद रहे. तमिलनाडु ने दूसरे सेमीफाइनल में राजस्थान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और उसकी टीम को नौ विकेट पर 112 रन पर रोक दिया.

राजस्थान के केवल चार बल्लेबाज दोहरे अंक में पहुंचे. तमिलनाडु की तरफ से विजय शंकर (चार ओवर में 13 रन देकर दो) सबसे सफल गेंदबाज रहे. इसके जवाब में तमिलनाडु ने 17.5 ओवर में तीन विकेट पर 116 रन बनाकर जीत दर्ज की. तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे सुंदर ने नाबाद 53 रन बनाये जिसमें तीन चौके और इतने ही छक्के शामिल हैं. उन्होंने सलामी बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन (31) के साथ दूसरे विकेट के लिए 68 रन जोड़े. इससे पहले कर्नाटक और हरियाणा के बीच खेले गये मैच का आकर्षण मिथुन का ओवर रहा. उन्होंने इससे पिछले ओवर में 18 रन लुटाये थे.

जब वह पारी का अंतिम ओवर करने के लिए आये तो हरियाणा का स्कोर तीन विकेट पर 192 रन था और लग रहा था कि वह आसानी से 200 रन के पार पहुंच जाएगा. मिथुन ने पहले राणा को अग्रवाल के हाथों डीप मिडविकेट पर कैच कराया जबकि तेवतिया ने दूसरी गेंद पर मिडऑन पर कैच थमाया. मिथुन ने धीमी गेंद पर सुमित कुमार को स्क्वायर लेग पर कैच कराकर हैट्रिक पूरी की. चौथी गेंद पर उन्होंने अमित मिश्रा को कवर पर कैच कराया.

इस तरह से वह टी20 में लेसिथ मलिंगा के बाद चार गेंदों पर चार विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने. उन्होंने पारी की अंतिम गेंद पर जयंत यादव को भी पवेलियन भेजकर पांचवां विकेट लिया.