अर्जुन तेंदुलकर मुंबई के लिए एक ही विकेट ले सके, लेकिन उनका "काम" हो गया, लेकिन...

21 साल के अर्जुन ने मुंबई की अंडर-19 टीम में साल 2018 में जगह बनायी थी, लेकिन सीनियर टीम में आने के लिए उन्हें दो साल इंतजार करना पड़ा. इस दौरान अर्जुन ने समय खराब नहीं किया और इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेलना जारी रखा और साथ ही अपनी बॉलिंग पर भी जमकर काम किया.

Here's the exclusive video of Arjun Tendulkar getting his first wicket!!



Wicket on debut #SyedMushtaqAliT20#SyedMushtaqAliTrophypic.twitter.com/fyB6rP16qq