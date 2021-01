टी. नटराजन के गांव ने फीका किया सभी सितारों का स्वागत, सहवाग बोले कि... VIDEO

भारी भीड़ के कारण घर तक पहुंचने में इस मुश्किलभरे, लेकिन गौरवमयी सफर में गांव के लोग खुशी के मारे जोर-जोर से चिल्ला रहे थे. चारो ओर से तमिल में सिर्फ नटराजन..नटरजन ही गूंज रहा था. वैसे जाहिर है कि जिस छोटी जगह से यह तेज गेंदबाज आता है, तो जाहिर है कि वहां के लोगों की खुशी और जज्बातों को समझा जा सकता है. एक छोटे से गांव से निकलकर अंतरराष्ट्रीय पटल पर छाने वाले टी. नटराजन के गांव के लोगों का यह जोश और खुशी स्वाभाविक है.

Swagat nahi karoge ?

This is India. Here cricket is not just a game. It is so much more. Natarajan getting a grand welcome upon his arrival at his Chinnappampatti village in Salem district. What an incredible story.#Cricketpic.twitter.com/hjZ7kReCub