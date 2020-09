बाबर आजम की जर्सी पर शराब कंपनी का लोगो देखकर मचा कोहराम, फैन्स ने किया ट्रोल

पाकिस्तान के टी-20 कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद इस समय टी20 ब्लास्ट में समरसेट की टीम की ओर से खेलते हुए नजर आ रहे हैं. गौरतलब है कि समरसेट काउंटी ने उनके साथ करार दिया है. टी20 ब्लास्ट (Vitality T20 Blast) में पाकिस्तानी टी-20 कप्तान जब अपना पहला मैच खेलने मैदान पर उतरे तो उनकी जर्सी में शराब कंपनी का लोगो लगा हुआ था. जैसे ही पाकिस्तानी फैन्स को इस बात का इल्म हुआ तो बाबर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा. सोशल मीडिया पर ट्रोल किए जाने के बाद खुद बाबर ने काउंटी टीम से संपर्क साधा और शराब के लोगो को जर्सी से हटाने के लिए कहा. बाबर आजम (Babar Azam) के कहने के बाद आखिरकार उनके टी-शर्ट से शराब कंपनी का लोगो हटा दिया गया है.

The sponsors logo for a brand of alcohol on Babar Azam's Somerset shirt was left on in error. Somerset will be removing the logo before their next match in the T20 Blast #Cricket#VitalityBlastpic.twitter.com/yEQO9Y4EPd