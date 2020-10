पाकिस्तान के बल्लेबाज ने टी-20 में मचाया धमाल, सबसे तेज शतक जमाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज बने

अहमद शहजाद ने पाकिस्तान की ओर से टी-20 में केवल 40 गेंद पर शतक जमाने का कमाल किया था. अहमदल शहजाद (Ahmed Shehzad) ने बीपीएल में 40 गेंद पर सैकड़ा जमाने का कमाल किया था. अहमदल शहजाद (Ahmed Shehzad) ने अपनी शतकीय पारी में 9 छक्के औऱ 8 छक्के जड़ते हुए इस खास कारनामें को करने में सफल रहे. टी-20 क्रिकेट में 35 गेंद पर शतक जमाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा (Rohit Sharma), डेविड मिलर (David Miller) और मार्टिन गुप्टिल (Martin Guptill) के नाम भी है.

Khushdil Shah 100 off 35 balls tonight - joint-fifth fastest in T20 history and fastest by a Pakistani batsman beating 40-ball hundred by Ahmed Shehzad in BPL. #NationalT20Cup