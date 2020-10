विराट कोहली ने T20 में बनाया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बने

IPL में एनरिच नॉर्टजे ने सबसे तेज गेंद फेंकने का बनाया रिकॉर्ड, तो वाइफ ने ऐसे किया रिएक्ट

Virat Kohli will be playing his 200th match for RCB - one of the all-time greats in this format: - 184 matches in IPL - 15 matches in CL T20 - 6092 runs - 40 fifties - 5 hundreds - 38.55 average - 132.57 strike rate - 113 highest score

बता दें अबतक टी-20 क्रिकेट में 15 टीम ऐसी हैं जिनके नाम 200 या उससे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड है. पंजाब के खिलाफ मैच बतौर आरसीबी कप्तान कोहली का टी-20 क्रिकेट में 118वां मैच है. इसके साथ- साथ कोहली ने अबतक 289 टी-20 मैच अपने करियर में खेले हैं.

Virat Kohli ने टी20 में नए नियम लाने को कहा तो केएल राहुल ने यूं दिया अपना रिएक्शन

The #RCBvKXIP is Virat Kohli's 200th Twenty20 match for Royal Challengers Bangalore making him the first player to feature in 200 T20s for a team. [185 in IPL & 15 in CLT20]



Kohli has missed only four T20s played by RCB till date [One in IPL 2008, Three in IPL 2017]. #IPL2020