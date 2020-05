टी-20 वर्ल्डकप को 2022 तक के लिए किया जा सकता है स्थगित

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण टी-20 वर्ल्डकप (T20 World Cup) को 2022 तक रद्द किया जा सकता है. आईसीसी सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है. हालांकि अभी आईसीसी (ICC) ने ऑफिशयली घोषणा नहीं की है. बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बरप रहा है जिसके कारण आईसीसी ऐसा फैसला कर सकती है. गौरतलब है कि 28 मई को आईसीसी एक बैठक करने वाली है जिसके बाद टी-20 वर्ल्डकप को लेकर ऑफिशयली ऐलान होने की संभावना है. टी-20 वर्ल्ड कप के रद्द होने से अक्टूबर-नवंबर में आईपीएल (IPL) का आयोजन हो सकता है. बता दें कि कई पूर्व दिग्गजों ने भी टी-20 वर्ल्डकप के स्थगित होने के लेकर बात की है. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर ने भी इस बात की आशंका जताई थी.

